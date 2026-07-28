Il Parma si cautela: offerta per Romero in caso di addio di Pellegrino
Il futuro di Mateo Pellegrino sembra sempre più lontano da Parma. Il club crociato si sarebbe infatti rassegnato alla possibile partenza dell'attaccante argentino in questa sessione estiva di mercato. Su di lui resta vigile anche la Fiorentina, che potrebbe valutare il suo profilo in caso di addio di Moise Kean. Intanto, i ducali si stanno muovendo per trovare un sostituto e, secondo il giornalista Pablo Oliveira, avrebbero presentato un'offerta ufficiale al Tigre per David Romero, centravanti classe 2003, con una proposta intorno ai 10,5 milioni di euro.
La cifra rappresenterebbe un investimento importante per il Parma, soprattutto considerando che Pellegrino era stato acquistato dal Velez per circa 2 milioni di euro. Il nodo della trattativa è legato alla percentuale del 50% sulla futura rivendita lasciata al club argentino al momento del trasferimento: per questo motivo, le richieste economiche per liberare l'attaccante potrebbero essere più alte. La Fiorentina osserva con attenzione l'evoluzione della situazione.
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