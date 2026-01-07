Parisi nel pre gara: "So che devo fare gol e assist: questo ruolo mi piace"

Prima della sfida contro la Lazio, in diretta su Dazn, ha preso la parola Fabiano Parisi. Ecco le parole dell'esterno viola: "Devo ringraziare il mister per la fiducia che mi ha dato in quel ruolo, ho le caratteristiche per determinate avendo dribbling e velocità. Posso saltare l'uomo e la fase di non possesso ce l'ho nelle corde: è un ruolo che mi piace, ringrazio il mister per la fiducia. Sono contento, ma so che devo fare anche gol e assist".