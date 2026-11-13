Pieraccioni: "Vi racconto la mia chat sulla Fiorentina con Conti e Masini"
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L'attore e regista, Leonardo Pieraccioni, si è così espresso a Sky Sport Insider anche su una chat WhatsApp in cui parla della Fiorentina, una delle sue passioni: "L'ultimo messaggio è di Marco Masini: mi dice di dire che Pedro Gonçalves deve giocare. Fatto. Poi Gianfranco Monti aggiunge: è una squadra giovane con talento, ci vuole tempo. Un altro messaggio di Masini: l’allenatore deve essere bravo e veloce per risalire in classifica. Vabbè, questa è una bischerata, potevo dirla anche io".
E Carlo Conti non scrive nulla?
"Mette solo faccine che ridono".
Un attore da rubare al calcio?
"Perché uno solo? Mi prendo la coppia Spalletti-Totti, come Bud Spencer e Terence Hill. Li prendo al posto di Ceccherini, che sono anche più bellini da vedere".
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