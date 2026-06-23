Resiste il muro del Ghana, l’Inghilterra non va oltre lo 0-0

Resiste il muro del Ghana, l’Inghilterra non va oltre lo 0-0FirenzeViola.it
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Ieri alle 23:59News
di Redazione FV

Non va oltre lo 0-0 la corazzata Inghilterra, nel secondo turno del girone L del Mondiale. La Nazionale dei Tre Leoni sbatte sul muro eretto dal Ghana, sottomesso in più occasioni dai britannici ma mai perforato da Kane e compagni.

Entrambe vincitrici delle rispettive prime gare, le due Selezioni salgono a quota 4 punti e attendono l'esito di Panama-Croazia che si giocherà nella notte, in attesa di capire il quadro della situazione con vista sull'ultima e decisiva giornata.