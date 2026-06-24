Per Repubblica la Fiorentina ha deciso: "Solomon non sarà riscattato"
Dal 1° luglio Manor Solomon farà ritorno al Tottenham, dato che la Fiorentina non eserciterà il diritto di riscatto previsto per il suo cartellino. Nonostante ciò, l'esterno israeliano non considera chiusa la sua esperienza in maglia viola e spera che dopo il 30 giugno, quindi al termine della scadenza del prestito, si possano riaprire le porte per un ritorno in Italia. Lo scrive la Repubblica - edizione Firenze -.
Nel corso della sua permanenza a Firenze, Solomon si è trovato particolarmente bene sia dal punto di vista professionale che personale e vedrebbe di buon occhio la possibilità di continuare il proprio percorso in Toscana. Prima dello stop causato dall'infortunio subito nella sfida di Conference League contro lo Jagiellonia, il giocatore aveva convinto tutti.
La Fiorentina non considera Solomon una priorità ma l'israeliano è pur sempre in uscita dal Tottenham: se gli Spurs abbasseranno le pretese (chiedono 10 milioni adesso per il riscatto) si potrebbero aprire spiragli per un nuovo prestito o un acquisto a condizioni diverse.
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