Bakayo-chi? Ecco il profilo del nuovo pallino di Paratici

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Tra i profili monitorati dalla Fiorentina c'è quello di Johan Bakayoko, esterno offensivo belga nato a Overijse e considerato fino a poco tempo fa uno dei giovani più promettenti del panorama europeo. Il Corriere dello Sport gli dedica un approfondimento: mancino, veloce e dotato di grande abilità nell'uno contro uno, Bakayoko si è formato tra le giovanili dell'RSC Anderlecht e del PSV Eindhoven, dove ha compiuto il definitivo salto di qualità.

Come scrive il Corriere dello Sport, la sua crescita in Olanda lo aveva portato a entrare tra i candidati al premio Golden Boy nel 2023, oltre a conquistare la nazionale belga e la convocazione per UEFA Euro 2024. Con la maglia del PSV ha realizzato 27 gol in tre stagioni tra i professionisti, attirando l'interesse di alcuni dei principali club europei. Il quotidiano sottolinea però come il successivo trasferimento all'RB Leipzig, costato circa 22 milioni di euro, non abbia ancora rappresentato la definitiva consacrazione. Tra concorrenza interna e alcuni problemi fisici, il classe 2003 ha trovato meno spazio del previsto. Nonostante ciò, Bakayoko resta un profilo di grande interesse: un talento ancora giovane, con margini di crescita importanti e la necessità di trovare continuità per tornare ai livelli che lo avevano reso uno dei prospetti più seguiti del calcio europeo.