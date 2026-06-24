Occhio all'esterno: tre argentini e due italiani nella short-list della Fiorentina

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Fabio Paratici e soci continuano comunque a giocare su più tavoli: su uno c'è Matteo Cancellieri, con la Fiorentina che ha chiesto informazioni sull'esterno della Lazio in scadenza a giugno 2027. Si può chiudere a meno di dieci milioni, ma la concorrenza non manca (su di lui è forte l'interesse dell'Olympiacos). Il nome in cima alla lista rimane quello di Luca Koleosho del Burnley, stessa cifra più o meno di Cancellieri per portare via il classe 2004 dall'Inghilterra.

E poi ci sono le piste sudamericane, in questi giorni battutissime dagli uomini di Paratici: Giovanni Baroni del Talleres, Tomas Aranda del Boca Juniors (più trequartista che esterno) ma anche Exequiel Zeballos, sempre del Boca; a differenza dei primi due, rispettivamente classe 2009 e 2007, Zeballos, 24 anni compiuti ad aprile, è un profilo d'esperienza, quantomeno per quelle latitudini, con 140 presenze all'attivo con gli xeneizes. Lo scrive il Corriere dello Sport nell'edizione odierna.