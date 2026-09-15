Oulai: "Il lavoro degli attaccanti ci ha facilitato. Faremo di tutto per vincere con il Napoli"

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Christ Inao Oulai, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Mediaset nel post partita della vittoria viola in Coppa Italia contro il Pisa. Queste le sue parole: "È stato tutto più facile grazie agli attaccanti, siamo riusiciti a fare tre gol grazie a loro e alla squadra. Sono molto contento del risultato. Ora abbiamo due gare importanti contro il Napoli, dobbiamo fare di tutto per vincere in campionato e passare in Coppa Italia".