Argentina, novità Mastantuono: l'esterno viola torna tra i convocati di Scaloni

Argentina, novità Mastantuono: l'esterno viola torna tra i convocati di ScaloniFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:59News
di Redazione FV

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha da poco comunicato la lista dei convocati per le amichevoli di questa pausa internazionale contro Burkina Faso, Bolivia, e Benin. Incluso nei giocatori scelti dal ct argentino anche il talento viola classe 2007 Franco Mastantuono, che dunque dopo il mondiale saltato, torna a far parte dell’Argentina in conseguenza anche dell’ottimo momento che sta vivendo con la Fiorentina. Ovviamente tra i convocati dell’Albiceleste c’è anche Lionel Messi pronto a dare l’addio alla nazionale.