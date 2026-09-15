Da Milano: Abodi salta l'Assemblea di Lega per un infortunio a calcetto

vedi letture

Era attesa anche la presenza di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, all’assemblea della Lega Serie A andata in scena oggi a Milano. L’appuntamento, però, è saltato a causa di un lieve infortunio a un piede rimediato durante una partita di calcetto. Nulla di preoccupante, ma sufficiente per costringere il ministro a rinviare l’incontro con i club, organizzato in tempi non sospetti. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.

Sul tavolo ci sarebbero state anche le vicende della Federcalcio e il sempre più concreto rischio di commissariamento, scenario da sempre visto con favore da Abodi. Il ministro avrebbe dovuto confrontarsi con i club sulle loro richieste e sul possibile ruolo della politica a sostegno del calcio. Non è escluso che si sarebbe parlato anche del futuro della FIGC e dell’eventuale decadenza del presidente Giovanni Malagò. Il confronto potrebbe essere soltanto rimandato: la prossima assemblea è infatti prevista, salvo cambiamenti, per la metà di ottobre.