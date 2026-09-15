Danimarca, i convocati per le gare di Nations League: out Christensen
Non figura Oliver Christensen tra i convocati della Danimarca per le partite di Nations League in programma a settembre, contro Norvegia, Galles (due volte) e Portogallo. Il ct Brian Riemer ha scelto però diversi volti della Serie A, si tratta di Oliver Provstgaard e Gustav Isaksen della Lazio e del centravanti del Napoli , Rasmus Hojlund. Escluso, appunto, il portiere della Fiorentina che questa sera dovrebbe giocare da titolare in Coppa Italia contro il Pisa.
Danimarca, l'elenco completo dei convocati
Portieri: Andreas Jungdal (KVC Westerlo), Mads Hermansen (West Ham), Filip Jørgensen (Strasburgo)
Difensori: Andreas Christensen (Barcellona), Joachim Andersen (Fulham), Oliver Provstgaard (Lazio), Victor Nelsso (Nordsjaelland), Rasmus Nissen Kristensen (Midtjylland), Alexander Bah (Benfica), Joakim Mæhle (Wolfsburg), Victor Bak (Midtjylland),
Centrocampisti: Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marsiglia), Victor Froholdt (Porto), Mads Bidstrup (Olympique Lione), Morten Hjulmand (Atletico Madrid), Mikkel Damsgaard (Brentford), Thomas Jørgensen (Tolosa)
Attaccanti: Gustav Isaksen (Lazio), Albert Grønbæk (Amburgo), Patrick Dorgu (Manchester United), Adam Daghim (Hoffenheim), Rasmus Hojlund (Napoli), Kasper Dolberg (Ajax), Kasper Høgh (Celtic)
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