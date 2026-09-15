Gnonto: “Vanoli ci sta dando tanta fiducia. Coppa Italia obiettivo importante"
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Wilfred Gnonto, esterno della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel pre partita della sfida contro il Pisa in Coppa Italia. Queste le sue parole: "Sappiamo che è una partita importante, abbiamo ottenuto un risultato importante nel weekend e vogliamo continuare così stasera. Il mister ci sta dando tantissima fiducia, ci ha detto che questa era una pagina bianca e ogni partita importante. La Coppa Italia è un obiettivo importante, è un derby e vogliamo vincerlo".
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