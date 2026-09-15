Tegola per il Venezia: Stroppa perde Busio per almeno un mese e mezzo

vedi letture

Venezia-Fiorentina costa cara ai lagunari: non solo perché venerdì contro i viola è arrivata la quarta sconfitta su quattro in campionato, ma perché la squadra di Stroppa ha perso per infortunio il suo faro e capitano, Gianluca Busio: gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Busio, in seguito all’infortunio riportato durante la gara dell’11 settembre, hanno evidenziato una distrazione intratendinea del bicipite femorale destro. Il calciatore - riportano i canali ufficiali del club lagunare - ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico del Venezia.

Quando può rientrare Busio? Per Busio si ipotizzano almeno 6-8 settimane di stop, anche se i tempi di recupero effettivi non sono stati ancora comunicati.