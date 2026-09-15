Le decisioni del Giudice Sportivo: Kolarov squalificato per insulti all'arbitro
Il Giudice Sportivo ha comunicato le proprie decisioni dopo la 4^ giornata di Serie A, coinvolgendo giocatori e allenatori. Di seguito tutti i provvedimenti presi.
Le decisioni del Giudice Sportivo - CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA VASQUEZ IBARRA: Johan Felipe (Genoa): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00 KOLAROV Aleksandar (Inter): per avere, al 19° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto un'espressione irriguardosa al medesimo Direttore di gara. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BIGLIA Lucas Rodrigo (Torino): per avere, al 38° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale. NENCI Massimo (Atalanta): per avere, al 45° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
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