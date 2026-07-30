L'obiettivo viola Pellegrino in campo 70 minuti con il suo Parma

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Il Parma ha giocato un'amichevole contro l'Arezzo, la squadra di Bucchi tornata quest'anno in serie B dopo 20 anni e che sta misurandosi con squadre di serie A come il Napoli (con cui ha vinto) e l'Atalanta (perso in rimonta). La gara è terminata 1-1 e nelle fila dei ducali Mateo Pellegrino, attaccante nel mirino della Fiorentina in caso di partenza di Kean, è partito titolare ed è rimasto in campo circa 70 minuti. Di seguito il tabellino.

PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato (C) (69’ Britschgi), Circati (35’ Troilo (63’ Ndiaye)), Valenti (69’ Drobnic), Carboni (69’ Valeri); Keita (69’ Sorensen), Ordonez (69’ Konaté), Kouda (69’ Lontani); Almqvist (69’ Mikolajewski), Pellegrino (69’ Elphege), Joujou (69’ Frigan). A disposzione: Suzuki, Mazzocchi. Allenatore: Carlos Cuesta

AREZZO: Nunziante (69’ Serban); Righetti, Illanes, Renzi, Arena, Cerri, Gilli, Sala, Ionita (C), Tavernelli, Viviani. A disposizione: Seculin, Mena, Illanes, Eklu, Varela, Cianci, Chiosa, Cortesi, Chierico, Moreschini, De Col, Coccia, Capello, Ravasio, Sussi. Allenatore: Christian Bucchi