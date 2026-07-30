Nazionale, Zola la terza figura? In corsa anche Conti. Possibile ritorno di Oriali

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Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, presentando il neo ct Roberto Mancini e il dt Claudio Ranieri ha parlato dell'inserimento di una terza fugira che ricoprirebbe il ruolo già svolto da Riva e più recentemente Buffon, dando così il via ad un toto nomi.

Le parole su Zola, il ritorno di Oriali

"Conto entro la fine della settimana di darvi notizia su una terza figura che verrà a bordo. Non iniziate a fate nomi perché già qualcuno ha fatto figure non esaltanti, una figura che si occuperà di fare il dirigente delle varie squadre nazionali, la figura ricoperta in passato da Gigi Riva e Gigi Buffon. Voglio affidargli anche il coordinamento delle nazionali giovanili insieme a Viscidi, che rimane con noi" le di Malagò riportate da Mediaset che poi ha parlato anche del possiible ritorno di Oriali che però sarebbe nello staff di Mancini: "Questo dovete chiederlo a Roberto Mancini. Io penso di sì, ma dovete chiederlo a lui. Non spetta a me".

Zola e non solo

Tra i nomi più accreditati quello di Gianfranco Zola, al momento alla Lega di serie C, sul quale Malagò si è così espresso senza confermare né smentire: "una persona che darebbe valore aggiunto per quello che ha dimostrato anche nel suo lavoro in Lega Pro sui giovani". Ma secondo Tuttomercatoweb c'è anche il nome di Bruno Conti che ha lasciato da poco la Roma anche se proprio la "romanità" dopo le altre due nomine potrebbe però creare polemiche.