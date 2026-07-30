Ufficiale Gustavo Sa all'Olympiakos: l'ex obiettivo viola passa ai greci

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Un ex obiettivo della Fiorentina è passato ufficialmente all'Olympiakos. Il club greco ha annunciato l'acquisto di Gustavo Sá, trequartista portoghese di 21 anni proveniente dal Famalicão e accostato ai viola anche a giugno. Nato l'11 novembre 2004 a Póvoa de Varzim, Gustavo Sá è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Porto, prima di trasferirsi nel 2018 all'accademia del Famalicao, club con cui ha completato il proprio percorso fino all'esordio in prima squadra.

Con la formazione portoghese ha collezionato 120 presenze, mettendo a referto 12 gol e 16 assist e diventando uno dei giovani più interessanti del campionato lusitano. Nell'ultima stagione il fantasista ha disputato 34 partite tra campionato e coppa, realizzando 4 reti e 2 assist. Nonostante la giovane età, ha inoltre indossato la fascia di capitano del Famalicão, confermando le sue qualità tecniche e di leadership.

Il suo nome completo è Gustavo Filipe Alves de Freitas Azevedo e Sá ed è un punto fermo delle selezioni giovanili del Portogallo, avendo vestito le maglie delle nazionali Under 18, Under 19, Under 20 e Under 21. Il suo acquisto arriva in sinergia con il Nottingham Forest, altro club della galassia Marinakis: il giocatore sarebbe stato solo "parcheggiato" in prestito.