FirenzeViola Oltre il 76% dei tifosi viola è d'accordo con Paratici: giusto cedere in prestito Comuzzo

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Pietro Comuzzo ha da poco lasciato la Fiorentina: dopo otto anni tra giovanili e prima squadra, il classe 2005 è passato al Torino con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni di euro. Una decisione, quella del club viola, presa per dare continuità di minutaggio al centrale. Su FirenzeViola.it vi abbiamo chiesto cosa ne pensate di questa scelta fatta da Fabio Paratici e i suoi.

I risultati del sondaggio sono chiari: il 76,19% di voi è d'accordo con la decisione fatta dal club, mentre soltanto il 18,63% è contrario - il 5,18% avrebbe preferito venderlo a titolo definitivo-. Nonostante la stima e l'affetto che il popolo fiorentino ha mostrato nei confronti di un prodotto del proprio vivaio, il tifoso gigliato asseconda quindi la scelta 'aziendale'.