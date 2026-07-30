Sentite Martinelli: "Sono all'Avellino per diventare un portiere vero"

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Il portiere dell’Avellino in prestito dalla Fiorentina, Tommaso Martinelli, ha parlato a Prima Tivvù della sua avventura in Campania: "Il ritiro sta andando molto bene, stiamo lavorando forte, ma è un lavoro che fa bene perchè te lo ritrovi per la stagione. E' un gruppo meraviglioso, molto unito, anche come gruppo portieri siamo uniti, mi sto trovando molto bene. Ho avuto la fortuna di ritrovare mister Benassi che ho avuto alla Fiorentina e mi sto trovando bene".

Che consigli le ha dato De Gea?

"Con lui ho un bellissimo rapporto, ci scriviamo spesso, l'altro giorno mi ha chiesto come stessi andando. Mi ha colpito la sua umiltà, fuori campo è impeccabile su tutto".

Cosa le ha detto Parisi?

"Anche lui mi ha chiesto come sta andando, gli mando un abbraccio per l'infortunio. Parisi mi ha parlato dei tifosi, mi ha detto per qualsiasi cosa a disposizione, è un ragazzo bellissimo e merita il meglio".

È uno step importante per la sua carriera.

"Penso sia l'anno delle conferme, per diventare un portiere vero dopo i mesi alla Samp. E credo che Avellino sia la piazza giusta per crescere. Sono un ragazzo che si fa prendere dal pubblico e dall'entusiasmo. Vengo da Firenze e Genova con la Samp, piazze calde e con tifosi meravigliosi. E anche qui, devo dire, mi hanno impressionato in Samp-Avellino, è stata l'unica tifoseria a riempire il settore. Quindi sono felice di essere qui".

Su cosa si sente di dover migliorare?

"Su varie cose, ovviamente più gioco posso allenare le mie defaiance".