Ufficiale L'Inter batte un altro colpo a parametro zero: ufficiale l'arrivo di John Stones

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John Stones è un nuovo giocatore dell'Inter. Mancava solo l'ufficialità, che è arrivata da pochissimi minuti: il centrale, svincolato dopo l'esperienza con il Manchester City, ha firmato un biennale con i nerazzurri, come si legge nella nota pubblicata sul sito dalla società di Viale della Liberazione: "Il difensore classe 1994 ha firmato un contratto con il Club nerazzurro fino al 30 giugno 2028".

Il comunicato dell'Inter: "A Barnsley, il 28 maggio 1994 è nato John Stones: cresciuto a Thurlstone, nell’area metropolitana della città, Stones ha iniziato a tirare calci a un pallone da bambino con suo padre e i suoi amici: è stato proprio suo padre a suggerirgli di provare a giocare con un team locale, il Penistone Church, che si allenava ogni mercoledì sera in un piccolo centro sportivo della zona. Stones cresce sotto la guida di Pep Guardiola e si consacra come difensore moderno, intelligente e abile a impostare con la palla tra i piedi, capace di leggere gli spazi e giocare d’anticipo sugli avversari, potente nei duelli aerei sia nella propria area che in quella avversaria, regalando anche momenti iconici come l’incredibile salvataggio sulla linea in una sfida contro il Liverpool del 2019 che, a conti fatti, si rivelerà decisiva nella vittoria del campionato. Negli anni a Manchester Stones è diventato una delle colonne di un City spettacolare e vincente, capace di conquistare 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 League Cup, 3 Community Shield, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. Un percorso che lo ha portato a vivere momenti indimenticabili, a vincere numerosi trofei, un viaggio che lo ha reso un simbolo del City dopo 295 presenze ufficiali e 19 gol, e che gli ha consentito, come dichiarato da lui stesso, di vivere i suoi sogni più belli. La sua costanza di rendimento, la sua solidità e affidabilità difensiva lo hanno reso un perno anche della Nazionale inglese, con cui ha collezionato 94 presenze ed è stato protagonista di grandi tornei, raggiungendo per due volte la finale degli Europei nel 2021 e nel 2024 ed entrando in due occasioni tra le quattro semifinaliste di un Mondiale: nel 2018 la sua Inghilterra chiuse al quarto posto dopo la sconfitta in semifinale con la Croazia, mentre nel 2026 ha terminato la manifestazione iridata con la medaglia di bronzo dopo aver battuto la Francia nella finale per il terzo posto. Dopo 32 anni in Inghilterra, John Stones è pronto a vivere un’esperienza nuova. L’Italia, Milano: un nuovo ambiente, un nuovo campionato da affrontare con la grande esperienza maturata nella sua carriera. Per la prima volta la maglia che indosserà non sarà più soltanto blu, ma ci sarà anche il nero. Dalle distese di Barnsley al prato di San Siro, dopo aver fatto la storia a Manchester: John Stones è un nuovo calciatore dell’Inter".