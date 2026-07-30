Lecce, mistero Banda: il giocatore starebbe bene ma non vuole tornare

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L'assenza di Lameck Banda da Lecce sta assumendo i contorni di un vero e proprio giallo, visto che il giocatore è irreperibile per società giallorossa ed entourage, facendo anche temere il peggio. Nel corso della trasmissione Pianeta Lecce Calciomercato il giornalista Vittorio Murra ha però rivelato che il giocatore sarebbe stato contattato da una terza persona.

Il giocatore avrebbe se non altro rassicurato dicendo di stare bene ma ha anche fatto capire di non avere intenzione di tornare a Lecce anche se non ha spiegato le motivazioni di tale scelta.