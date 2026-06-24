Nzola torna alla Fiorentina: il Sassuolo non riscatterà l'attaccante

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Nella lunga lista dei calciatori pronti a tornare al Viola Park dopo il periodo in prestito ci sarà anche M'Bala Nzola, attaccante di proprietà della Fiorentina reduce da una stagione a metà tra Pisa e Sassuolo. Proprio i neroverdi - secondo quanto riportato da SassuoloNews.net -non eserciteranno il diritto di riscatto previsto per il calciatore ex Spezia, oltre che per per Alieu Fadera.

Per l'attaccante angolano arrivato dalla Fiorentina a gennaio, il costo dell'operazione sarebbe stato di 3,5 milioni di euro, mentre per l'esterno gambiano di proprietà del Como sarebbero serviti 10 milioni. Un investimento complessivo da 13,5 milioni che la dirigenza neroverde avrebbe deciso di non sostenere. La scelta rientra nella strategia adottata dal nuovo corso societario guidato da Veronica Squinzi e dal direttore sportivo Francesco Palmieri. Dopo aver riequilibrato la situazione economica del club, il Sassuolo punta infatti a destinare le proprie risorse verso profili considerati più adatti al progetto tecnico di Alberto Aquilani, con particolare attenzione a giovani di prospettiva e giocatori già pronti per il sistema di gioco dell'allenatore. Nzola e Fadera faranno quindi ritorno alle rispettive società di appartenenza.