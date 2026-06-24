Svizzera e Bosnia vincono nel Gruppo B: battuti Canada e Qatar

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La terza giornata del Gruppo B del Mondiale regala emozioni e risultati pesanti in chiave qualificazione. A sorridere è la Svizzera che batte il Canada a domicilio e passa da prima nel girone. Vince anche la Bosnia-Erzegovina, che con il 3-1 al Qatar chiude al terzo posto.

Nel match più atteso, la Svizzera ha avuto la meglio sul Canada per 2-1 al termine di una gara intensa e combattuta. Gli elvetici hanno confermato la propria solidità e la capacità di colpire nei momenti decisivi della partita. Dopo una prima fase equilibrata, la selezione rossocrociata è riuscita a prendere il controllo del gioco, trovando il vantaggio grazie a una manovra ben costruita e alle reti di Vargas e Manzambi. A niente è servito il gol nel finale di Promise David. Nell'altra sfida del girone, la Bosnia-Erzegovina ha superato il Qatar con un convincente 3-1. I balcanici hanno approcciato la gara con grande determinazione, sbloccando il risultato già nella prima parte dell'incontro con Alajbegovic e con l'autogol di Al Brake. Il Qatar ha provato a restare in partita trovando la rete con Al Haydos che aveva riacceso le speranze, ma la Bosnia ha continuato a spingere, dimostrando maggiore qualità e concretezza negli ultimi metri e chiudendo con Mahmi. Svizzera che chiude dunque a 7 punti, Canada secondo a 4, Bosnia terza sempre a 4 punti e Qatar a 1.