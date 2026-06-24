All Star Fiorentina vs Legend: tra quest'ultime anche Candela e Di Michele

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Continuano ad essere ufficializzati i campioni della Fiorentina e le Legend di Operazione Nostalgia che saranno in campo il 2 settembre al Franchi, una delle iniziative per festeggiare il Centenario del club viola. Di quest'ultima squadra faranno parte anche Vincent Candela e David Di Michele, che si vanno ad unire ad Abbiati, Daniele Conti, Moscardelli, Aldair, Di Natale e Volpi.

Vedremo quali saranno gli ex viola con cui risponderà, a colpi di social, la Fiorentina che finora ha annunciato Frey, Pizarro, Dainelli, Mutu, Di Livio, Pepito Rossi, Pasqual e Jorgensen.