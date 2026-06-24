Non solo Fiorentina, su Miretti anche il Bologna e il Villareal

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Accostato nelle scorse settimane anche alla Fiorentina, alla ricerca di profili per sistemare la rosa a disposizione di Fabio Grosso, su Fabio Miretti si sono accese sirene sia dall'Italia che dall'estero. Il centrocampista che potrebbe lasciare la Juventus nel corso di questo mercato, secondo quanto riferito da Sky Sport, avrebbe attirato l'interesse sia del Bologna che del Villarreal in Spagna.

Il club rossoblù, nello specifico, si sarebbe mosso in concreto, ma per ora resiste una certa distanza nelle rispettive valutazioni. Nella scorsa stagione, Miretti ha giocato in bianconero 31 partite complessive, segnando 1 gol e fornendo tre assist ai compagni, per un totale di 945 minuti trascorsi in campo.