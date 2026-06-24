Alle 21 verdetti nel gruppo B: le formazioni di Canada-Svizzera e Bosnia-Qatar
Alle 21 il girone B emetterà i suoi verdetti con la terza e ultima giornata che vedrà in campo contemporaneamente Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada con queste ultime due qualificate a braccetto, con un pari visto che hanno 4 punti e Bosnia e Qatar solo 1. Ecco le formazioni delle sfide con Dzeko a guidare le residue speranze bosniache.
Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Manzambi, Sow, Vargas; Embolo. A disp. Keller, Mvogo, Aebischer, Amdouni, Amenda, Comert, Fassnacht, Itten, Jashari, Ndoye, Okafor, Rieder, Widmer, Zakaria. All. Murat Yakin.
Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Choiniere, Saliba, Ahmed; J. David, Larin. A disp. Goodman, St. Clair, Bombito, P. David, Davies, Millar, Nelson, Oluwaseyi, Osorio, Shaffelburg, Sigur, Waterman. All. Jesse Marsch
Bosnia-Erzegovina (4-4-2): Vasilj; Radeljic, Katic, Malic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. Allenatore: Sergej Barbarez.
Qatar (4-3-3): Mahmoud Abunada; Pedro M - continua su: https://www.tuttomercatoweb.com/mondiali-2026/bosnia-qatar-dzeko-vuole-l-ultima-mondiale-formazioni-ufficiali-2247230
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