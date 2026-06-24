Berti passa dal Cesena alla Cremonese: affare da 2.5mln per l'ex viola
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Tommaso Berti passa alla Cremonese per una cifra importante. per il campionato di Serie B: come riporta gianlucadimarzio.com, il centrocampista è stato acquistato dalla squadra retrocessa dopo l'annata in A per una cifra attorno ai 2.5 milioni di euro. Reduce da una stagione da 39 presenze condite da 4 gol e 8 assist con delle partite anche con l'Italia Under 21, il classe 2004 che tre anni fa passò anche dalla Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani si prepara così ad iniziare una nuova avventura in Lombardia. Le visite mediche dovrebbero avvenire nella giornata di venerdì.
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