Fabbian con la sciarpa viola: posa con il Viola Club Feltre Dolomiti

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In attesa di riprendere la stagione, il centrocampista della Fiorentina Giovanni Fabbian si sta godendo le vacanze dopo i primi mesi passati a Firenze. E ha avuto modo di incontrare i tifosi viola del Viola Club Feltre Dolomiti, gruppo organizzati di tifosi sparsi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Come mostrato da una foto pubblicata direttamente dalla pagina Instagram del Viola Club, Fabbian ha posato assieme ad un membro con la sciarpa viola e un gran sorriso stampato sul volto. Un segnale di quanto sia legato al suo nuovo club dopo il trasferimento avvenuto il gennaio scorso dal Bologna. Questa l'immagine in questione: