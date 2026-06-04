Nuove regole FIFA: stop alle bottiglie d’acqua negli stadi del Mondiale

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La FIFA ha introdotto un cambio di regolamento dell’ultimo momento in vista del prossimo Mondiale, vietando ai tifosi di portare bottiglie d’acqua riutilizzabili negli stadi. Secondo The Athletic, fino a poche settimane fa era consentito introdurre contenitori trasparenti vuoti fino a un litro, ma la norma è stata poi revocata per motivi di sicurezza e per evitare che possano essere usati come oggetti contundenti.

Restano previste eccezioni solo per esigenze mediche certificate, come latte o acqua sterilizzata per neonati. La decisione ha però suscitato critiche, anche perché obbligherà gli spettatori ad acquistare acqua all’interno degli impianti, dove i prezzi potrebbero essere elevati.

La FIFA difende la scelta sostenendo che saranno comunque presenti misure contro il caldo estremo, come aree refrigerate, nebulizzatori e zone d’ombra. Nonostante ciò, tifosi e associazioni contestano la decisione, accusando l’organizzazione di privilegiare aspetti commerciali rispetto al benessere del pubblico. Per i giocatori, invece, sono previste pause di idratazione obbligatorie e panchine climatizzate per staff e riserve.