Il Napoli su Dodo ma non è la prima scelta. Ecco chi vogliono i partenopei

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Il futuro di Dodo è ancora tutto da definire e gli interessi dei club fin qui non sono stati particolarmente. È il caso del Napoli, che come riporta Sky Sport potrebbe essere interessato al laterale della Fiorentina manon è l'unica opzione, anzi. L'emittente sottolinea come al momento non sia neanche la scelta principale per trovare un ideale vice di Giovanni Di Lorenzo.

La società di De Laurentiis. scelto Allegri come nuovo allenatore, segue attentamente l'israeliano Anan Khalaili: è lui il preferito per la fascia destra. La richiesta dell'Union Saint-Gilloise è di minimo 25 milioni di euro, ci sarà il tentativo di una trattativa. L'alternativa principale è però proprio Dodo, anche per un fattore economico: il brasiliano della Fiorentina costa certamente meno.