Ancora Comuzzo: "Ci stanno dei momenti di down". Poi la dedica alla madre

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Intervistato dalla Rai, il difensore azzurro Pietro Comuzzo ha commentato la vittoria in amichevole contro il Lussemburgo, iniziando da una valutazione della partita: "Sicuramente il risultato contava più che per noi, per la gente. Per noi contava scendere col sorriso, dare tutto e onorare questa maglia che è una emozione unica".

Quanto incide Baldini? "Il mister ci dà delle idee chiare, ma tramite interpreti e gruppo, forza vera di questa nazionale, dove il compagno fa la corsa per l'altro, tutto diventa più facile e credi più in quello che fai e che ti riesce al meglio".

L'exploit, anche di valore di cartellino, ad inizio carriera ha inciso un po' nei periodi no? "Arrivare a grandi palcoscenici subito può incidere, ma penso a migliorare giorno dopo giorno. Ci stanno i momenti di down, ma sono fortunato a vivere questi alti e bassi. Credo che questo mi dia sempre più esperienza per affrontare il futuro".

Cosa ha provato a darvi Baldini in questi giorni? "Il mister, prima di farci diventare grandi calciatori prova a farci diventare grandi uomini. Solo così riesci a dare qualcosa in più e crescere come uomo ti dà l'opportunità di crescere come calciatore. Questa presenza, ogni traguardo è dedicato a mia madre, che è mancata, e alla mia famiglia".