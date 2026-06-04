FirenzeViola Amatucci si gioca il ritorno alla Fiorentina e non solo: si accende il mercato per il centrocampista

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Amatucci tra i migliori nella stagione del Las Palmas. La Fiorentina può ancora riportarlo in viola nonostante il diritto di riscatto per gli spagnoli

Lorenzo Amatucci nei prossimi giorni si giocherà, insieme al Las Palmas, la promozione nella Liga disputando i play off di Segunda Division che lo vedranno impegnato nella semifinale contro il Malaga (andata domenica 7/6 in casa, ritorno il 10/6 in trasferta). Titolarissimo nella squadra di Luis Garcia Fernandez, in stagione ha già disputato 40 presenze con 4 assist, mettendosi in mostra per qualità e continuità. Amatucci è già diventato un idolo della tifoseria dei Pio-Pio (questo il soprannome della squadra della isola di Gran Canaria) e lui stesso ha sottolineato spesso come si sia trovato a suo agio con la maglia gialloblu.

Anche l'Alaves in corsa per l'acquisto di Amatucci

Nel frattempo molti tifosi della Fiorentina lo hanno seguito nel corso della stagione che si sta per concludere, per poi chiedere a gran voce una sua attenta valutazione in vista della prossima stagione. Il ruolo di centrocampista centrale potrebbe vederlo coinvolto nel futuro viola come alternativa a Fagioli, anche se iniziano a essere diverse le squadre che stanno seguendo con attenzione la sua crescita, soprattutto in Spagna. La pagina specializzata sul Deportivo Alaves, ovvero la "Banda Albiazul", lo accosta proprio all'Alaves, alla ricerca di un sostituto di Antonio Blanco.

La decisione della Fiorentina potrebbe portarlo a un addio definitivo

L'accordo vigente tra la Fiorentina e il Las Palmas è un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni e potenziale controriscatto in mano ai viola per 5,5 milioni di euro. Una volta finita l'esperienza con l'Union Deportiva, Amatucci e la Fiorentina si parleranno tramite i procuratori per capire quale destino scegliere per il centrocampista classe 2004, con la possibilità tutt'altro che remota, che i viola decidano di monetizzare dal suo addio andando poi a scegliere altri profili da aggiungere alla rosa che verrà allenata da Grosso nella prossima stagione.