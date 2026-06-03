Amerini: "La Fiorentina quest'anno deve ripartire con un progetto giovane"

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L'ex centrocampista viola, Daniele Amerini, ha parlato cosi della situazione della Fiorentina nel corso di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com: "La Fiorentina quest'anno ha una grande occasione per ripartire con un progetto più giovane e di 3-4 anni. Se le cose rimangono così, Commisso investe, ha preso un tecnico giovane, giochista. Senza le coppe non può raggiungere certi tipi di giocatori, dovrà essere bravo Paratici a trovare giocatori giovani che accettino Firenze, che rimane una piazza importante, per formare una squadra che in 3 anni possa diventare di livello. Devono essere bravi quest'anno per costruire per i prossimi anni".

Ci sara da fare un grande mercato ?

"Firenze ha bisogno divedere un bel calcio e Grosso può andare in quella direzione. Serviranno tante uscite, perché gli rientrano molti giocatori e non sarà facile. Poi venderanno qualche pezzo grosso, magari Dodò, Kean, ma devono essere pronti a cercare profili che accettino con determinazione Firenze, che non è una piazza semplice. Non invidio Paratici ora".