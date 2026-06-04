Conte-Napoli è finita, risolto consensualmente il contratto: il comunicato

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Ora è ufficialmente finita tra Antonio Conte e il Napoli. Dopo due anni di vittorie e trofei vinti le due parti si separano risolvendo consesualmente il contratto dell'ex tecnico di Inter e Juve. Questo il comunicato del club: "La SSC Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l’allenatore Antonio Conte e con i Suoi collaboratori.

Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto il Napoli alla conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre. All’allenatore ed al suo staff i nostri ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare. Grazie, mister!"