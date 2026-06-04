Matteo Cancellieri in partenza dalla Lazio: su di lui gli occhi della Fiorentina

Matteo Cancellieri in partenza dalla Lazio: su di lui gli occhi della FiorentinaFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Secondo quanto raccolto dal Messaggero, Gennaro Gattuso, nuovo allenatore della Lazio, vuole trattenere in maglia biancoceleste Isaksen, ciò potrebbe portare alla partenza di un altro esterno, Matteo Cancellieri. Su di lui, sempre secondo il quotidiano, ci sarebbe la Fiorentina, che monitora l'ala, il cui contratto scade nel 2027.