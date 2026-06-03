Baldini: "Sono molto soddisfatto. Le stelle erano dalla nostra parte"

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Dopo la vittoria contro il Lussemburgo arrivata per 1-0, il CT dell'Italia Silvio Baldini ha parlato così intervistato dalla Rai:"Sono molto soddisfatto, sapevo che questi ragazzi hanno dei valori. La maggior parte di loro è debuttante, i nostri tifosi presenti qui ci hanno fatto sentire quanto ci vogliono bene. Non è mai scontato ma sapevo che avrebbero vinto, le stelle erano dalla nostra parte".

Cosa ha funzionato e cosa no? "La squadra in fase offensiva ha creato delle azioni ma è in grado di creare azioni migliori. Oggi, soprattutto nel primo tempo, queste azioni non le facevano e per questo era difficile arrivare al tiro".

Che emozioni ha provato? "Io sono un po' strano. Quando ci sono queste partite non sento emozione, ma al massimo la preoccupazione di non sentirmi utile per questi ragazzi. Se sbagli, come un ingranaggio in un orologio, rischi di inceppare un meccanismo. La mia preoccupazione è questa".