La Juventus può riportare Icardi in Italia: l'ex Inter nella lista per il post-Vlahovic

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Dopo la definitiva separazione da Dusan Vlahovic, la Juventus ha avviato la ricerca del nuovo centravanti da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. La dirigenza bianconera sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto offensivo e individuare il giocatore giusto a cui affidare il peso dell’attacco nella prossima stagione. Tuttomercatoweb.com fa il punto della situazione.

In cima alla lista resta Randal Kolo Muani. L’attaccante francese conosce già l’ambiente juventino dopo la sua esperienza a Torino nel 2025 e non ha mai nascosto il desiderio di tornare in bianconero. Tuttavia, le richieste economiche del Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino, hanno finora complicato l’operazione, impedendo alla Juventus di affondare il colpo.

Tra le alternative più concrete figura Mauro Icardi. L’argentino, in scadenza con il Galatasaray e senza un accordo per il rinnovo, potrebbe rappresentare un’opportunità interessante sia dal punto di vista tecnico sia economico. Inoltre, il ritorno in Italia e la possibilità di lavorare nuovamente con Spalletti sarebbero aspetti particolarmente graditi al giocatore. Sul tavolo della Juventus restano infine anche altri nomi internazionali, come Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid e Gonçalo Ramos del PSG. Le valutazioni sono in corso, ma una cosa è certa: la priorità del club è trovare il nuovo punto di riferimento offensivo della squadra.