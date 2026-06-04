La Fiorentina su Viery del Gremio, la clausola è di 50 milioni di euro

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Prosegue l'interesse della Fiorentina per il difensore 21enne brasiliano

Come riporta TMW, Bologna e Fiorentina restano sulle tracce di Very del Gremio da tempi ormai non sospetti. La società Viola avrebbe già tentato un blitz per il giocatore con un'offerta da 12 milioni di euro, ma il club brasiliano ha rifiutato. Il motivo è da ricpndurre agli interessamenti sparsi e considerevoli di Nottingham Forest e Chelsea. Viery è legato da un contratto fino a dicembre 2029 con il Gremio e ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, cifra che terrebbe alla larga diversi club.

Se non fosse che l'Imortal Tricolor abbia necessità di monetizzare per un debito maturato nell'ultimo trimestre (di oltre 20 milioni di euro). Per questo ha riformulato la richiesta attorno ai 20 milioni di euro, almeno come base di partenza. Complessivamente 25 milioni, raggiungibili eventualmente anche tramite obiettivi o bonus. Le aspiranti in corsa per Viery sono avvisate, Bologna e Fiorentina incluse.