FirenzeViola Fasce, si cambia. Paratici già al lavoro: sia Dodo che Gosens in bilico

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Gosens e Dodo in bilico, Paratici cerca anche almeno due esterni per il 4-3-3 di Grosso

Tra poco più di una settimana circa sarà tutto più chiaro dal momento che il viaggio negli Stati Uniti dei dirigenti della Fiorentina definirà un po' di possibili strategie sul mercato, ma Paratici dopo aver chiuso l'accordo per Fabio Grosso - che dovrebbe essere ufficializzato entro il weekend - ha già iniziato a scandagliare il mercato internazionale con un input chiaro: cambiare gli interpreti sulle fasce della squadra viola. Questo perché nel 4-3-3 sul quale lavorerà il nuovo tecnico mancano sicuramente almeno un paio di esterni offensivi, e anche le situazioni di Gosens e Dodo saranno ridiscusse con un possibile addio di entrambi in estate.

Gosens, stavolta sarà davvero addio?

Il messaggio per l'intera rosa della Fiorentina è chiaro: nessuno è incedibile. Di fronte ad un'offerta congrua anche i giocatori sui quali fare più affidamento potranno partire, per Gosens e Dodo a maggior ragione viste le rispettive situazioni. L'esterno tedesco già lo scorso anno era in odore di cessione all'Atalanta e solo la sua volontà, unita a quella di Pioli, fermò la trattativa da oltre 15 milioni di euro. Gosens è rimasto e ha fatto fatica un po' tutta la stagione, ma non si è mai tirato indietro nei confronti interni e verso i compagni per provare a fare gruppo in una stagione che sembrava maledetta. Il messaggio ai procuratori del calciatore è già arrivato per capire cosa potrà offrire quest'anno il mercato.

Dodo ancora più lontano

Discorso diverso per Dodo, la cui avventura alla Fiorentina è ancora più vicina al capolinea rispetto al tedesco: sul rinnovo non ci sono novità e l'esterno brasiliano si sta guardando intorno sperando in una chiamata concreta della Roma. Che come il Napoli per ora ha solo manifestato interesse per il calciatore. La scadenza 2027 impone alla Fiorentina di non sparare alto con la richiesta e per una cifra attorno ai 15 milioni sarà davvero addio, nonostante il rapporto splendido del calciatore con la città dove è cresciuta la sua famiglia. Arrivato in Toscana nel 2022, l'esperienza di Dodo con la Fiorentina potrebbe davvero essere arrivata all'ultimo capitolo.