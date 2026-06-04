La Fiorentina mette sul mercato Fazzini, ma non solo: ecco chi può andare via
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La Gazzetta dello Sport si interroga sul mercato della Fiorentina. Chi rimane? E quale dovrà essere il suo comportamento? A Fagioli verrà chiesto un atteggiamento diverso, ma la qualità dell’ex Juventus non suscita particolari preoccupazioni e continua a rappresentare un punto fermo, a meno che durante l’estate non arrivino offerte davvero irrinunciabili.
Potrebbero risultare molto utili, ciascuno con le proprie caratteristiche, Rolando Mandragora, grazie soprattutto al tiro dalla distanza, Cher Ndour, sul quale punta molto anche la dirigenza, e Marco Brescianini. Più difficile, almeno per il momento, capire come possano inserirsi profili come Albert Gudmundsson e Jacopo Fazzini, che infatti sono sul mercato, così come Giovanni Fabbian.
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