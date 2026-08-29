Ndour: "Un orgoglio indossare questa maglia in un giorno così. Abbiamo un lavoro da fare"

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Prima del fischio d'inizio della partita contro il Frosinone, il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Una giornata ricchissima di emozioni, per me è un grande orgoglio far parte di questa giornata indossando questa maglia. Prima però abbiamo un compito importante, ci aspettano 90 minuti tosti ma abbiamo tutte le capacità per chiudere al meglio questa giornata".

Le scorie dell'anno scorso e della Roma?

"Perdere la prima fa sempre male ma dobbiamo essere bravi a reagire e a non pensare alla scorsa stagione. Abbiamo fatto una bella settimana di allenamenti, arriviamo carichi e consapevoli a questa partita. Io in gol? Sarebbe bellissimo ma prima è importante la prestazione del gruppo e arrivare alla vittoria tramite il giusto atteggiamento".