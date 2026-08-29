L'Olympiacos pensa a Frendrup, il Genoa può poi gettarsi su Mandragora
L’Olympiacos fa sul serio per Morten Frendrup. Il club greco ha infatti presentato un’offerta al Genoa per il centrocampista danese classe 2001, ma al momento la proposta non è ancora sufficiente per convincere i rossoblù. Secondo quanto riportato da Sky Sport, resta infatti distanza tra domanda e offerta e la trattativa è ancora tutta da definire.
Gli sviluppi della situazione potrebbero interessare da vicino anche la Fiorentina. In caso di partenza di Frendrup, infatti, il Genoa avrebbe individuato in Rolando Mandragora uno dei profili principali per raccogliere la sua eredità in mezzo al campo. Il futuro del centrocampista viola potrebbe quindi dipendere anche dall’evoluzione della trattativa tra il club rossoblù e l’Olympiacos: un eventuale rilancio dei greci potrebbe infatti aprire la strada all’assalto del Genoa per Mandragora.
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