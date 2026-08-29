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Vanoli celebra il Centenario: "Orgoglioso di esserne una piccola parte di storia!"

Vanoli celebra il Centenario: "Orgoglioso di esserne una piccola parte di storia!"
Oggi alle 14:01News
di Redazione FV

Attraverso il profilo Instagram, Paolo Vanoli ha voluto mandare un messaggio per celebrare i 100 anni di storia della Fiorentina: "Un orgoglio essere stato una piccola parte della tua grande storia, di questi cento anni di passione viola. Auguri Fiorentina!", il pensiero dell'ex allenatore sui social. Qua sotto il post: