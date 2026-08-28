Emerson Palmieri in uscita dal Marsiglia: su di lui c'è la Fiorentina

Emerson Palmieri in uscita dal Marsiglia: su di lui c'è la FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di Image Sport
Ieri alle 23:15News
di Redazione FV

Secondo quanto riportato dal giornalista Cesar Luis Merlo, la Fiorentina è in corsa per l'ex Napoli e attuale calciatore del Marsiglia, Emerson Palmieri. Oltre al club viola sul terzino italiano di origine brasiliane ci sono anche la Juventus di Luciano Spalletti e il Santos, fresco di novità con l'arrivo di Arthur a parametro zero.