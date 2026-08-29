FirenzeViola Fiorentina-Frosinone, le probabili formazioni: Oulai favorito a Fagioli, in difesa cambiano i laterali

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In vista del match contro il Frosinone, Grosso cambia la mediana con Oulai al posto di Fagioli, in difesa spazio a Valdepenas e Jimenez

Dopo il deludente avvio dell'Olimpico contro la Roma e il recente addio di Moise Kean, volato sulle sponde del Lago di Como alle direttive di Cesc Fabregas, la Fiorentina, nel giorno del suo centesimo compleanno, deve alzare la testa contro il neopromosso Frosinone, che alla prima contro la Juventus ha dato ottimi segnali.

Attacco confermato

Il riferimento offensivo a cui Grosso si affiderà è senza dubbio Mateo Pellegrino, che dopo il nulla di fatto della prima giornata, in cui si trovato in enorme difficoltà contro N'Dicka, è chiamato a una prestazione rumorosa al Franchi. Per quanto riguarda i due trequartisti c'è la conferma di Atta, mentre è ancora da stabilire chi la spunterà nel ballottaggio Gudmundsson-Mastantuono, che al momento vede in vantaggio l'ex Real Madrid.

Oulai titolare

Domani a guidare la squadra nelle azioni dal basso dovrebbe esserci Oulai, che grazie all'ottimo ingresso contro la Roma si trova in vantaggio su Fagioli per una maglia da titolare. L'ivoriano nella gestione del centrocampo sarà supportato da Brescianini e Ndour. Passando alla difesa, ci si aspetta un cambio, almeno sui laterali con Valdepenas e Jimenez, favorito su Joao Mario. Sui centrali Grosso si dovrebbe affidare ancora alla coppia Ranieri-Dragusin, mentre in porta ci sarà De Gea.

Qui Frosinone

La squadra di Alvini si appresta ha riconfermare l'undici titolare di Torino, con l'unica eccezione, che vede Amey al posto di Cittadini. In attacco confermato il tridente composto da: Fini, Kvernadze e Raimondo. Ancora fuori dai convocati Ghedjemis su cui c'è il forte interesse del Monaco.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-2-1): 43 De Gea; 20 Jimenez, 3 Dragusin, 6 Ranieri, 21 Valdepenas; 27 Ndour, 42 Oulai, 4 Brescianini; 30 Mastantuono, 14 Atta; 32 Pellegrino.

FROSINONE (4-2-3-1): 22 Palmisani; 5 Amey, 3 Calvani, 30 Monterisi, 79 Bracaglia; 14 Calò, 16 Cichella; 40 Fini, 10 Schmid, 17 Kvernadze; 9 Raimondo.