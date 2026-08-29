Alvini: "Una squadra è come il puzzle che ho regalato al mi figliolo"

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L'allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini ha parlato a DAZN prima della partita contro la Fiorentina: "Domenica abbiamo fatto una buona partita nel complesso contro una squadra forte come la Juventus. Una partita efficace. L'importante da allenatore è avere le idee chiare su cosa trasmettere alla squadra e quella è la strada da percorrere per provare a salvarci. Da allenatore devi allenare 14-15 giocatori nuovi su concetti in cui non è che apri una bustina delle figurine, devi costruire un puzzle. Io ho regalato al mi figliolo un lego, e quello bisogna fare come squadra. Ci vuole un po' di tempo ma io sono contento, dove posso determinare, voglio farlo".