Social Rui Costa a Firenze: l'ex fantasista è al Viola Park per il Centenario

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Al Viola Park, e più in generale a Firenze per celebrare il Centenario della Fiorentina, è arrivato anche Manuel Rui Costa. Il Musagete, grande fantasista e protagonista di annate storiche con la maglia della Fiorentina - con cui ha anche alzato trofei da capitano -, ha fatto capolino al centro sportivo di Bagno a Ripoli in questi minuti e si fermerà qualche giorno in città per assistere alle celebrazioni del club.

Ecco lo scatto pubblicato dai canali social viola col presidente Giuseppe Commisso e con tanti altri ex viola: