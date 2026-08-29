Njie-Fiorentina, intanto l'esterno è convocato da Abate per Sassuolo-Torino
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Nonostante le numerose voci di mercato che lo accostano con forza alla Fiorentina, Alieu Njie è regolarmente a disposizione del Torino per la seconda giornata di campionato che i granata giocheranno contro il Sassuolo. L'esterno offensivo è infatti presente tra i convocati di Ignazio Abate, nonostante la trattativa in corso coi viola. Ecco la lista:
I convocati di Abate per Sassuolo - Torino
Portieri: Mascardi, Paleari, Siviero.
Difensori: Coco, Comert, Comuzzo, Dembele, Fortini, Ismajli, Pellini.
Centrocampisti: Anjorin, Cacciamani, Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan, Luongo, Oristanio.
Attaccanti: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Vlasic, Zapata.
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