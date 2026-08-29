Mutu a DAZN: "Che emozioni oggi. A Firenze è stato tutto bellissimo"

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Dal prato del Franchi prima della partita tra Fiorentina e Frosinone, Adrian Mutu ha spiegato tutta la sua emozione: "Oggi è una bellissima giornata davvero. Ritrovare i vecchi compagni e ricordare i nostri anni a Firenze è una grande emozione. Qui è stato tutto bello il mio periodo perché mi sono trovato bene fin da subito. Se penso al momento più bello dico il gol contro il PSV Eindhoven che ci permise di passare il turno in Europa League. Il compagno migliore? Non posso dirlo perché ho avuto compagni incredibili come Toni, Gila o Vieri. Non posso dirne solo uno".