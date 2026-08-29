Ferrari: "Cambiato tanto e non è finita qui. Kean? Oggi c'è il Centenario"

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A DAZN prima di Fiorentina-Frosinone il direttore generale Alessandro Ferrari ha parlato così: "Per noi è un momento molto bello, con tanto entusiasmo delle persone che vedono gli ex giocatori che a tutti i costi sono voluti venire qui. E si godono l'affetto degli ex compagni e di tutta la città. Direi l'ennesimo gesto da parte della famiglia Commisso di quanto ami Firenze".

C'è voglia di cancellare la scorsa stagione?

"Dal punto di vista del lavoro abbiamo fatto tanto e altrettanto c'è da fare. Dal mister ai giocatori passando all'area sportiva ci sono stati tanti cambiamenti. Speriamo di essere sulla strada giusta, abbiamo bisogno di un po' di tempo in più ma non è finita. Vediamo".

La situazione Kean?

"Oggi è il Centenario e tutta l'attenzione è su questo e su una partita importantissima. Dopo il 1 settembre sapremo tutto".